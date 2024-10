Nieuwe foto’s van keizerin-emerita Michiko voor 90e verjaardag

Het Japanse hof publiceerde zaterdag nieuwe foto’s van keizerin-emerita Michiko ter gelegenheid van haar aanstaande verjaardag. Zondag viert de voormalige keizerin van Japan haar 90e verjaardag.

Op de foto’s poseren keizerin-emerita Michiko en haar echtgenoot, voormalige keizer Akihito, samen in een tuin op het landgoed Akasaka in Tokio. Ze houden elkaars handen vast, en vooral Akihito lacht breed. Op een foto zwaait de keizer-emeritus naar de camera. De voormalige keizer werd vorig jaar in december 90 jaar.

Onlangs werd keizerin-emerita Michiko in het ziekenhuis opgenomen na een val in het paleis, waarbij ze haar dijbeen brak. Het Japanse hof meldde dat de operatie succesvol was. Afgelopen zondag is ze uit het ziekenhuis ontslagen.