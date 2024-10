Nieuwe Japanse premier wil troonopvolging veiligstellen

De Japanse premier Shigeru Ishiba heeft in zijn eerste toespraak als regeringsleider zijn zorgen geuit over de troonopvolging in Japan. Het parlement moet dit onderwerp “urgent” bespreken, omdat volgens Ishiba een stabiele troonopvolging van het grootste belang is. Hij vreest dat de keizerlijke familie uitsterft als die niet groter wordt.

Onder de huidige wetgeving worden vrouwen uitgesloten als troonopvolgster en keizer Naruhito heeft alleen een dochter, de 22-jarige prinses Aiko. Vrouwelijke leden van het keizerlijk huis zijn ook geen lid meer van de keizerlijke familie wanneer ze met een gewone burger trouwen, zoals de voormalige prinses Mako in 2021. Zij is een nicht van de keizer.

De enige familieleden die de keizer in potentie kunnen opvolgen, zijn Naruhito’s broer en kroonprins Akishino (58 jaar), zijn neef Hisahito (18 jaar) en zijn oom Masahito (88 jaar). Volgens opiniepeilers is een overweldigende meerderheid van de bevolking voorstander van aanpassing van de wet zodat het land ook een keizerin kan krijgen.