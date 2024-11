Nieuwe portretten Felipe en Letizia in expositie Spaanse bank

Portretten van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia, die in februari van dit jaar zijn gemaakt, zijn onthuld door de centrale bank van Spanje. De foto’s zijn gemaakt door de Amerikaanse fotografe Annie Leibovitz.

De portretten van het Spaanse koningspaar zijn afgedrukt met duurzame inkt op een polyester doek. Felipe draagt een militair uniform op het portret waarop hij is afgebeeld. Letizia draagt een donkere jurk met een rode sjaal rond haar middel gedrapeerd.

De portretten maken deel uit van de tentoonstelling The Tyranny of Chronos, die vanaf woensdag te zien is in de centrale bank van Spanje. De expositie bevat onder meer wandtapijten, schilderijen, foto’s en beeldhouwwerken.

Leibovitz maakte de foto’s van Felipe en Letizia ter ere van hun tienjarig jubileum als koning en koningin. De foto’s zijn gemaakt in de Salón de Gasparini van het koninklijk paleis in Madrid. Eerder maakte Leibovitz ook foto’s van wijlen de Britse koningin Elizabeth.