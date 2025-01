Nikkie de Jager wil in 2025 prinses Amalia opmaken

Nikkie de Jager heeft zich voor 2025 een doel met een koninklijk tintje gesteld. De make-upartiest wil in het nieuwe jaar graag eens prinses Amalia opmaken. Dat vertelt De Jager in de nieuwste aflevering van haar podcast Lightless Lounge.

In een gesprek met onder meer studiogast Victor Mids gaat het over goede voornemens als De Jager zegt dat ze de prinses van Oranje wil opmaken. “Dat is geen voornemen, maar wel een leuk doel. Dus Amaal, als je toevallig zit te luisteren: je bent welkom!”, roept ze lachend.

De Jager heeft mogelijk al een lijntje met de Nederlandse troonopvolgster. Haar nichtje gravin Eloise van Oranje was in 2023 te gast in De Jagers tv-programma Nikkie’s Make-up Mansion op NPO Zapp.