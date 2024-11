Noors koningshuis bedankt medewerker die 71 jaar in dienst was

Het Noorse koningshuis heeft op Instagram een medewerker bedankt voor 71 jaar trouwe dienst. Het gaat om Viktor, die op een foto staat in de ‘zilveren kamer’ van het kasteel in Oslo.

“Al 71 jaar, onder drie koningen, heeft Viktor gewerkt aan het Koninklijk Hof”, staat naast een foto van de man. “Vandaag had hij zijn laatste dag hier op het kasteel.”

Viktor begon op zijn zeventiende te werken in het kasteel. “Toen was Haakon koning van Noorwegen”, staat bij de foto geschreven. “Later werkte Viktor onder meer nauw samen met koning Olav als zijn bediende. De afgelopen jaren heeft hij veel verantwoordelijkheden gehad in de zilveren kamer van het kasteel. Wij bedanken Viktor voor zijn inzet voor het Koninklijk Hof.”