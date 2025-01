Noorse koningin Sonja ter observatie in het ziekenhuis opgenomen

De Noorse koningin Sonja is zaterdagavond ter observatie opgenomen in het ziekenhuis van Lillehammer. Dat maakte het Noorse hof bekend, dat verder meldde dat het naar omstandigheden goed gaat met de vrouw van koning Harald.

Volgens het paleis had de 87-jarige koningin eerder op de dag een onregelmatige hartslag tijdens een skitrip. “De situatie wordt niet als ernstig beschouwd en de koningin is in goede conditie”, verzekert het hof in een verklaring.

Afgelopen jaar was het vooral Sonja’s echtgenoot koning Harald die meerdere keren naar het ziekenhuis moest. De Noorse koning werd onder meer tijdens zijn vakantie in Maleisië opgenomen met een infectie en kreeg aansluitend bij thuiskomst een permanente pacemaker.