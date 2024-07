Noorse koningin Sonja viert 87e verjaardag

De Noorse koningin Sonja wordt donderdag 87 jaar oud. Het Noorse hof feliciteert de koningin op Instagram en deelt daarbij een foto waarop de koningin lachend naar de camera zwaait. Ze lijkt daarbij in een boot te zitten.

Het is niet bekend hoe koningin Sonja haar verjaardag viert donderdag. De officiële werkagenda van de vorstin is donderdag in ieder geval leeg.

Koningin Sonja is nu net zo oud als haar man, koning Harald. Hij kampte het afgelopen jaar opnieuw met gezondheidsklachten. Hij kreeg onder meer een permanente pacemaker, nadat hij tijdens een vakantie in Maleisië ziek was geworden. Koningin Sonja lijkt nog altijd fit te zijn. Het Noorse hof deelde voor het laatst in 2019 iets over haar gezondheid, ze kampte toen met een infectie aan haar voet.