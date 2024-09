Noorse krant: vermogen Märtha Louise vervijfvoudigd

Het vermogen van de Noorse prinses Märtha Louise is vorig jaar vervijfvoudigd. Het kapitaal van de dochter van koning Harald en koningin Sonja steeg van 5,77 miljoen Noorse kroon (ruim 490.000 euro) in 2022 naar 29,2 miljoen kroon (bijna 2,5 miljoen euro) in 2023, schrijft Nettavisen.

De krant vermeldt niet hoe Märtha Louise haar vermogen uitbreidde maar stipt wel aan dat haar modemerk Hést in 2023 een goed jaar draaide. De omzet verdubbelde bijna tot 64,6 miljoen kroon (bijna 5,5 miljoen euro).

De manager van de prinses wil niet reageren op de berichtgeving. Zij zegt dat ze “nooit commentaar” geeft over de financiën van Märtha Louise.