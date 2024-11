Noorse kroonprinses Mette-Marit hervat werk na ziekteverlof

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft voor het eerst na haar ziekteverlof weer een afspraak gehad. Samen met kroonprins Haakon hield ze een receptie in Skaugum met als thema geestelijke gezondheid onder jongeren.

Bij de bijeenkomst zei Mette-Marit dat ze de gasten de tijd wilde geven om contact met elkaar te maken en met mensen van wie ze denken dat ze het nodig hebben. “Dat doen we een hele avond, waarvan we hopen dat die voor iedereen leuk is”, zei de kroonprinses bij aanvang. “Misschien kunnen we samen een iets grotere ruimte creëren, waarin het veilig voelt om samen te praten over wat lastig is.”

De 22 gasten, in de leeftijd tussen 19 en 32 jaar, genoten van een maaltijd en hielden daarna een aantal presentaties. Ze bespraken onder meer het belang van een goede geestelijke gezondheid. Het kroonprinselijk paar ontvangt sinds 2004 jaarlijks gasten voor dit soort bijeenkomsten.

Eind oktober meldde het Noorse hof dat Mette-Marit haar werkzaamheden nog niet kon hervatten om haar behandeling aan de chronische longziekte waar ze al een paar jaar aan lijdt. Aanvankelijk legde ze haar werk op 23 oktober voor een week neer, maar haar ziekteverlof werd verlengd.