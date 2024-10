Noorse kroonprinses Mette-Marit langer met ziekteverlof

De Noorse kroonprinses Mette-Marit kan haar werk nog niet hervatten. Het Noorse hof meldt woensdag dat het ziekteverlof van de vrouw van kroonprins Haakon is verlengd.

Het paleis meldde vorige week dat de 51-jarige Mette-Marit met verlof ging in verband met de bijwerkingen van medicatie die ze neemt voor haar chronische longaandoening. Toen werd gemeld dat het ziekteverlof in ieder geval een week zou duren. Haar verlof wordt nu verlengd tot in ieder geval 5 november. Haar verplichtingen worden voor deze periode uitgesteld of geannuleerd.

Eerder deze maand werd bekend dat Mette-Marit opnieuw is begonnen met de behandeling van haar chronische longziekte. In oktober 2018 werd een vorm van longfibrose bij haar vastgesteld. Het hof hield er al rekening mee dat de medicatie gevolgen zou hebben voor haar werkzaamheden.