Haakon benadrukt belang groenere toekomst tijdens bezoek in de VS

De Noorse kroonprins Haakon is begonnen aan zijn vierdaagse bezoek aan de Amerikaanse staten Californië en Washington. Samen met onder anderen de Noorse minister van Handel en Industrie en minister van Digitalisering en Bestuur is Haakon naar de Verenigde Staten afgereisd.

Haakon arriveerde maandag in San Francisco. Daar gaf hij een toespraak op het California – Norway Business Festival. “De overkoepelende uitdaging die we hier samen bespreken is hoe we onze economieën kunnen aanpassen aan een groenere toekomst”, vertelde Haakon. “We zijn beide kustgebieden met een diepe binding met de zee. We hebben allebei gedurfde klimaatdoelen gesteld. En we weten dat ze niet kunnen worden bereikt zonder technologische ontwikkeling.”

Een van de belangrijkste onderwerpen tijdens het bezoek van Haakon is hoe technologie en kunstmatige intelligentie (AI) bij kunnen dragen aan een groene transitie om een kleinere klimaatvoetafdruk te bereiken. Haakon ontmoette maandag ook de directeur Duurzaamheid van Google.