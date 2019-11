Halloween is dit jaar niet onopgemerkt voorbijgegaan aan het Noorse hof. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit lieten zich voor hun outfit inspireren door de film The Royal Tenenbaums uit 2001.

Mette-Marit plaatste op Instagram een foto waarop zij gekleed is in een bontjas precies zoals Margot Tenenbaum, een rol van Gwyneth Paltrow. Haakon staat ernaast met grote zonnebril en haarband: de look van Richie Tenenbaum, het personage van Luke Wilson. “Trick or treat”, schrijft de kroonprinses in het Noors bij het plaatje.

In de tragikomedie, geregisseerd door Wes Anderson, waren verder rollen voor grote namen als Gene Hackman, Ben Stiller en Bill Murray.