Haakon en Mette-Marit vonden aandacht voor verkeringstijd lastig

De verkeringstijd van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen was voor beide een moeilijke periode. Alle negatieve aandacht voor hun liefde en het gevoel dat ze continu werden achtervolgd door pers, vindt met name Mette-Marit nog steeds lastig.

“Ik leef nog steeds met het ongemak van dat jaar”, onthult Mette-Marit in het boek ‘Haakon – Historier om en Tronarving’ (Verhalen over een troonopvolger), een biografie over het leven van Haakon. “Je achtervolgd voelen is een overweldigend gevoel. Ik had dat vanaf de tijd dat bekend werd dat we samen waren totdat we trouwden.”

In Noorwegen ontstond in 2000 behoorlijk wat ophef toen duidelijk werd dat de toekomstige koning was gevallen voor een alleenstaande moeder die al een roerig leven achter de rug had. De vader van haar kind was daarnaast veroordeeld voor het bezit van verboden middelen. “Het meest kwetsbare deel van mijn leven werd in het openbaar besproken”, kijkt Mette-Marit terug. “Ik kan niet begrijpen dat dat in Noorwegen gebeurde.”

Surrealistisch

“Wat ik me herinner is dat er ontzettend veel negativiteit was rond Mette en mij, en dat veel mensen vonden dat ze het volste recht hadden om luidkeels iets over ons tweeën te zeggen”, voegt Haakon toe. “Het is een surrealistische ervaring om mensen op tv te zien praten over je geliefde en dat ze zeggen dat twee verliefde mensen een einde aan hun relatie moeten maken.”

Toen Haakon eenmaal in de media had gezegd dat hij en Mette-Marit samen waren, was er voor hun gevoel geen weg terug. “Het voelde alsof we al bijna getrouwd waren op dat moment.” De twee traden uiteindelijk in augustus 2001 in het huwelijk.