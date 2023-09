Haakon en Mette-Marit zien Noors voetbalelftal ruim winnen

De Noorse kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben donderdag in het Ullevaal Stadion in hoofdstad Oslo het Noorse mannenvoetbalelftal met ruime cijfers zien winnen. Het team zegevierde met 6-0 over Jordanië.

Het kroonprinselijk paar heeft sterspeler Erling Haaland niet in actie zien komen. Tijdens de ontmoeting hield bondscoach Stale Solbakken hem op de bank. Aanvaller Jörgen Strand Larsen, die tot vorig jaar nog namens FC Groningen in de Eredivisie speelde, maakte de 3-0.

Voorafgaand aan de oefeninterland namen Haakon en Mette-Marit eerst nog deel aan een rondetafelgesprek over de ontwikkeling van meiden- en vrouwenvoetbal in het Midden-Oosten, meldt het Noorse hof. Daarbij waren ook prins Ali van Jordanië, bondsvoorzitter Lise Klaveness en afgevaardigden van de voetbalbond van Jordanië aanwezig.