Leden Noorse koninklijke familie reiken medailles uit

Kroonprins Haakon, koningin Sonja en kroonprinses Mette-Marit hebben dinsdag in het Koninklijk Paleis in Oslo de koningsmedailles van verdienste uitgereikt. In totaal kregen 24 personen de onderscheiding voor hun inspanningen op het gebied van onder meer kunst, cultuur, wetenschap, zakenleven en humanitair werk.

Voorafgaand aan de uitreiking van de onderscheiding kregen de winnaars een korte rondleiding door enkele van de mooiste kamers van het paleis. Nadat de medailles waren opgespeld, vertrok het hele gezelschap naar de grote feestzaal waar een receptie met “muzikale elementen” volgde.

De medailles van verdienste worden normaal uitgereikt door koning Harald, maar omdat de koning nog met ziekteverlof is na zijn ziekenhuisopname in maart, nam kroonprins Haakon de honneurs waar. De onderscheidingen worden sinds 1908 geregeld uitgereikt door de Noorse koningen.