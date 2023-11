Mette-Marit spreekt in Berlijn op 34e herdenking van val Muur

De Noorse kroonprinses Mette-Marit heeft donderdag een toespraak gehouden in Berlijn, bij de 34e herdenking van de val van de Berlijnse Muur. Zij en haar man, kroonprins Haakon, zijn deze week in Duitsland voor een officieel bezoek.

Mette-Marit stelde in haar speech dat “wij als mensen de keuze hebben: we bouwen muren, of we breken ze af”. Zij memoreerde de “periode van optimisme” die in de jaren negentig volgde, na de val van de Berlijnse Muur. “Het was een periode die in grote delen van de wereld meer vrijheid en democratie brachten”, aldus de Noorse prinses. Zij maakte ook een link naar de situatie in het Midden-Oosten momenteel. “Het is belangrijk dat we samen een betere toekomst creëren, en muren blijven afbreken. Er is geen ‘zij’ en ‘ons’. Er is alleen ‘wij’.”

De prinses hield haar toespraak bij het herdenkingsmonument aan de Bernauer Strasse. De val van de Berlijnse Muur leidde tot het ineenstorten van de Duitse Democratische Republiek en de daarop volgende vereniging van de twee Duitslanden die na de Tweede Wereldoorlog waren ontstaan.