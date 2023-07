Foto’s: Noorse koningin Sonja viert 86e verjaardag

De Noorse koningin Sonja is dinsdag jarig. De vrouw van koning Harald viert haar 86e verjaardag en voor de gelegenheid deelt het Noorse hof een aantal foto’s van de jarige vorstin.

Sonja staat bekend als kunstliefhebber en is zelf ook actief als kunstenaar. Op de foto’s die het hof deelde is de koningin te zien tijdens een werksessie in Kopenhagen. Op de eerste foto kijkt Sonja met haar armen gekruist recht in de camera. Op haar kleding zijn verfspatten te zien.

Harald en Sonja trouwden op 29 augustus 1968. Ze kregen twee kinderen: Märtha Louise en Haakon.

Foto’s: Noorse Hof