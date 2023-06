Sonja opent jubileumtentoonstelling van museum voor moderne kunst

Koningin Sonja heeft de tentoonstelling Before Tomorrow geopend in het Astrup Fearnley Museum in Oslo. Dat deed de Noorse vorstin ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het museum, maakte het hof bekend.

“Wat in 1993 ontstond door het enthousiasme van een persoon voor hedendaagse kunst, is een open en sterk museum geworden”, zei Sonja bij de opening. “De titel van de tentoonstelling, Before Tomorrow, suggereert dat we door middel van kunst kunnen leren van ons recente verleden en ons heden vanuit nieuwe invalshoeken kunnen bekijken. Tegelijkertijd drukt de titel uit wat ons te wachten staat, morgen en in de toekomst.”

De koningin kreeg na de opening een rondleiding door de tentoonstelling en werd door verschillende kunstenaars over hun werk bijgepraat. Zelf sprak ze over haar eigen ervaringen met kunst in het museum en zei ze dat de viering ook een eerbetoon was aan de oprichter Rasmus Astrup, die in 2021 overleed.

De jubileumtentoonstelling toont meer dan honderd werken uit een van Europa’s meest uitgebreide collecties van hedendaagse kunst. In totaal bevat de collectie van het hele museum ruim 1500 werken.