NRC: betrokkenheid Laurentien zorgt al langer voor problemen

De betrokkenheid van prinses Laurentien bij het herstel van het toeslagenschandaal zou al langer tot problemen leiden. Dat schrijft NRC donderdag op basis van eigen onderzoek. Prinses Laurentien en de Stichting (Gelijk)Waardig Herstel laten aan de krant weten zich niet in de situatie te herkennen.

NRC schrijft voor het artikel gesproken te hebben met “meer dan twintig direct betrokkenen” en dat het vertrouwelijke, interne documenten heeft ingezien. De prinses zou onder meer in 2021 onenigheid hebben gehad met de voorzitters van de ouder- en kindpanels, waarmee gedupeerden van het toeslagenschandaal in beeld moesten brengen wat er nodig was om hen te helpen. Ook zou het geregeld spaak zijn gelopen met ambtenaren van het ministerie van Financiën. Toenmalig staatssecretaris Alexandra van Huffelen zou met de prinses over de problemen hebben gesproken.

De prinses en Stichting (Gelijk)waardig Herstel ontkennen in een gezamenlijke verklaring aan NRC dat staatssecretaris Van Huffelen met de prinses heeft gesproken. “Ook de aanname dat er een conflict zou zijn met de voorzitters van kind- of ouderpanels is niet correct”, stellen ze.

Laurentien stopte afgelopen woensdag als voorzitter van Stichting (Gelijk)waardig Herstel, die zich inzet voor ouders die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal. Laurentien stapte op na een publicatie in het AD over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de prinses. Volgens de stichting meende Laurentien haar “rol niet langer voldoende vanuit de inhoud te kunnen vervullen.”