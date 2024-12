Oekraïne-groep dringt aan bij Charles meer titels in te trekken

De pro-Oekraïense organisatie B4Ukraine is blij dat koning Charles de koninklijke titels van chocolademerk Cadbury en levensmiddelenconcern Unilever heeft ingetrokken. Wel wil de actiegroep dat de koning meer koninklijke titels van bedrijven die “nog steeds actief zijn in Rusland” na de invasie van Oekraïne, intrekt.

B4Ukraine had ook bedrijven als Nestlé, Bacardi, Samsung, Forbo en Kimberly-Clark genoemd als bedrijven om de titel van af te nemen, maar tevergeefs. “Hoewel we de beslissing om geen koninklijke titel toe te kennen aan Cadbury toejuichen en onze oprechte waardering uitspreken voor de aanhoudende steun van de Koninklijke Familie aan Oekraïne, dringen we er bij koning Charles op aan zich te richten tot andere titelhouders met lopende activiteiten in Rusland”, aldus de organisatie.

Met de titel worden organisaties en bedrijven aangeduid die hun producten of diensten aan het Britse koninklijk huis leveren. Koningin Victoria gaf de titel in 1854 voor het eerst aan Cadbury-maker Mondelez, koning Charles is daar dit jaar mee gestopt.

Mondelez International vindt het “teleurstellend” dat het koninklijk mandaat is ingetrokken. “Hoewel we teleurgesteld zijn dat we een van de honderden andere bedrijven en merken in het Verenigd Koninkrijk zijn aan wie geen nieuw mandaat is toegekend, zijn we er trots op dat we er eerder een hebben gehad en we respecteren de beslissing volledig”, laat een woordvoerder weten.