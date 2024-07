Omtzigt wil discussie over taken van leden van Koninklijk Huis

De leden van het Koninklijk Huis moeten zich beperken tot hun eigenlijke ceremoniële taken, vindt NSC-leider Pieter Omtzigt. In een interview met EW zegt hij dat het onmogelijk is voor een minister-president om politieke verantwoordelijkheid te dragen als de leden meer inhoudelijke werkzaamheden of politiek getinte of maatschappelijk omstreden uitspraken doen.

Als de koning of anderen dit toch zouden willen, dan zou er in die gevallen een uitzondering moeten worden gemaakt op de ministeriële verantwoordelijkheid zoals die nu geldt, stelt Omtzigt. Staatsrechtelijk is geregeld dat de premier verantwoordelijk is voor het optreden van de koning, koningin, prins of prinsessen. Dat betekent dat de premier daarover aanspreekbaar is in bijvoorbeeld de Tweede Kamer.

Omtzigt reageert op de werkzaamheden die prinses Laurentien doet met haar stichting voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zij kwam op een gemiddeld veel hoger bedrag uit voor de getroffen ouders dan de methode van het kabinet. Dit leidt tot zeker 2 miljard euro extra voor de overheid dan was verwacht, bleek onlangs. De regeling is nu wel versoberd, maar Laurentien mag van het ministerie van Financiën doorgaan met haar werk.

Digitale euro en vaccinaties

Koningin Máxima maakte opmerkingen over een digitale euro en over vaccinaties, waarover op sociale media kritiek werd geuit. Ze werkt voor de Verenigde Naties als pleitbezorger voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Omtzigt kan zich vinden in de compensatieregeling, maar vindt het onverantwoordelijk om dit te laten uitvoeren door iemand van het Koninklijk Huis. In zijn ogen heeft oud-premier Mark Rutte te veel ruimte geboden aan dit soort zaken en is het nodig om een discussie te voeren over de taken en de ministeriële verantwoordelijkheid.