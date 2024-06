Onderzoek seksueel geweld Britse kostschool na klacht broer Diana

De Britse politie onderzoekt beschuldigingen van seksueel geweld bij kinderen, onder wie de broer van wijlen prinses Diana, in de jaren zeventig op een kostschool in Engeland. Deze broer, Charles Spencer, zei in het boek A Very Private School dat hij het slachtoffer was van seksueel geweld en lijfstraffen op het internaat Maidwell Hall.

De privéschool bood al excuses aan en zei geschokt te zijn. De politie van Northamptonshire zegt een onderzoek te zijn begonnen. Zij roept andere slachtoffers op zich te melden.