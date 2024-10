Ongeneeslijk zieke Jade (17) krijgt koninklijke onderscheiding

De 17-jarige Jade Kops uit ‘s-Gravenzande (gemeente Westland) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is ongeneeslijk ziek en deelt op haar Instagramaccount @mijnlevenmetkanker_ hoe haar leven eruitziet tijdens het ziekteproces. “Hiermee vervult zij een belangrijke voorbeeldfunctie voor lotgenoten. Jade maakt maatschappelijke impact door een voorbeeld voor anderen te zijn en altijd aan haar medemens te denken”, aldus de gemeente.

Ondernemer en influencer Bas Smit, die zich samen met zijn vrouw Nicolette van Dam inzet voor het Prinses Maxima Centrum, was bij de verrassing voor Jade. “In deze zware periode was het een prachtige dag voor Jade en haar lieve familie, meer dan gegund! Wat een kanjers!”, schrijft Smit op Instagram.

Voor andere kinderen met kanker is Kops “een vraagbaak en toonbeeld van kracht en doorzettingsvermogen”, schrijft de gemeente. Met haar ouders richtte Kops een stichting op die voor gezinnen van kinderen onder behandeling van kinderkanker een “uitwaaimoment” in een vakantiehuisje aan de Westlandse kust regelt. Daarnaast organiseerde ze in september een actie voor het Prinses Maxima Centrum die een “recordbedrag” van meer dan 760.000 euro opleverde.