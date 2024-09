Ook Caribisch cultuurfonds haalt prins Bernhard uit naam

Het Cultuurfonds Caribisch Gebied heeft de naam aangepast na het opduiken van de opgedoken NSDAP-lidmaatschapspas van prins Bernhard. De organisatie heette voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

NRC en historicus Flip Maarschalkerweerd, de oud-directeur van het Koninklijk Huisarchief, brachten de kaart in oktober naar buiten. Bernhard, die in 2004 overleed, heeft altijd ontkend dat hij lid was geweest van de partij van Adolf Hitler. Een maand later maakte het Prins Bernhard Cultuurfonds bekend de naam te veranderen in het Cultuurfonds.

De Caribische editie van het Cultuurfonds verleent al 58 jaar subsidies aan vele organisaties, groepen en mensen op de zes eilanden. Doel is het bijdragen aan het culturele welzijn van de inwoners.