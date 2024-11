Ook prinses Amalia bij bezoek Portugese president aan Nederland

Prinses Amalia is opnieuw betrokken bij een inkomend staatsbezoek. De prinses is aanwezig bij het staatsbanket, tijdens het staatsbezoek van de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa aan Nederland. De president is op dinsdag 10 en woensdag 11 december in Nederland.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen de president op de Dam in Amsterdam. Daarna volgt een privélunch.

Verder bezoeken de koning en Rebelo de Sousa een economisch seminar over de transitie naar een duurzame blauwe economie en ontmoet de president Portugese onderzoekers die werkzaam zijn in Nederland. In de avond is het staatsbanket, waar ook Amalia bij is. Prinses Beatrix is ook vaak bij deze diners aanwezig, maar haar aanwezigheid is niet aangekondigd.

Vredespaleis

Rebelo de Sousa heeft ook een ontmoeting met premier Dick Schoof, Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. In het Vredespaleis ontmoet Rebelo de Sousa de president van het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren in 2017 in Portugal voor een staatsbezoek.