Opdracht formateur Bart De Wever opnieuw verlengd door koning

De Belgische koning Filip heeft formateur Bart De Wever opnieuw gevraagd door te gaan met de onderhandelingen over een nieuwe federale regering. De koning hoopt op een “beslissende doorbraak” begin 2025. Dat heeft een woordvoerder van het Paleis vrijdag bekendgemaakt nadat De Wever aan de koning verslag had uitgebracht over de vorderingen.

De Wever heeft de koning laten weten dat er de afgelopen tijd vooruitgang is geboekt. Op 7 januari moet De Wever opnieuw verslag uitbrengen.

De Wever van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) praat al lang met CD&V, Vooruit en de Franstalige partijen MR en Les Engagés. Volgens de Belgische omroep VRT lijken de onderhandelingen inmiddels iets beter te verlopen dan tien dagen geleden, toen De Wever ook verslag uitbracht. Mogelijk gaan de onderhandelaars tussen kerst en Nieuwjaar door.

België ging op 9 juni naar de stembus. Er wordt inmiddels ruim zes maanden over de vorming van een nieuwe regering onderhandeld.