Pluimveesector spreekt over onzekerheid met koningspaar

Het koningspaar is donderdag bij het Poultry Expertise Centre (PEC) in Barneveld in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de pluimveesector. In verschillende gesprekken hoorden de koning en de koningin meer over de problemen waar ondernemers in de sector mee te maken hebben.

Na aankomst op het terrein van Aeres MBO in Barneveld kregen Willem-Alexander en Máxima eerst een korte rondleiding langs kuikens en leghennen achter glas. Vervolgens kregen ze een toelichting over insectenkweek, bedoeld voor eiwitverrijking van pluimveevoer.

In een tent op het terrein spraken de koning en koningin daarna met ondernemers in de pluimveesector. Vier jonge boeren vertelden over uitdagingen in de sector, zoals vogelgriep, hoge kosten voor voer en energie en het landbouwakkoord. Grote plannen worden uit onzekerheid op een laag pitje gezet, vertelde een boer. Willem-Alexander stelde dat “perspectief het allerbelangrijkste is”. De boeren beaamden dat. De koning zei ook dat “de boer in Nederland hoort te zijn”. De ondernemers vonden dat fijn vonden om te horen. “We voelden ons wel gesteund”, zei boer Gerben Bos. Aan een andere tafel, waar het ging over ‘Sociaal-economische impact’ zeiden de ondernemers na afloop “veel begrip” te hebben ervaren van het koningspaar.

Het bezoek aan het PEC was een onderdeel van het streekbezoek van het koningspaar aan de Gelderse Vallei. De koning en koningin bezoeken verschillende gemeenten in de regio en leren daar meer over veranderingen waar diverse sectoren mee te maken hebben. Het bezoek begon in Nijkerk en zal later op de dag eindigen in Wageningen.