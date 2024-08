Politie heeft resultaten bloedtesten Marius Borg Høiby binnen

De politie van Oslo heeft een update gedeeld over de zaak rond Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. In een persverklaring schrijft de politie dat inmiddels de resultaten binnen zijn van bloedtesten die bij Høiby zijn afgenomen. De resultaten zullen later aan Høiby worden voorgelegd, laat de politie weten.

De zoon van Mette-Marit werd eerder deze maand gearresteerd na een geweldsincident. Hij bekende eerder in een verklaring dat hij geweld had gepleegd tegen zijn vriendin en vernielingen aan haar appartement had aangericht. In de verklaring aan de Noorse omroep NRK zei hij ook dat hij destijds onder invloed was van alcohol en cocaïne.

In de update laat de politie ook weten op de hoogte te zijn van het feit dat Høiby naar Italië is gereisd. De 27-jarige Høiby werd woensdagavond gesignaleerd op het vliegveld van Pisa. “Er waren en zijn geen nieuwe verhoren gepland tijdens zijn afwezigheid”, schrijft de politie. De politie belooft daarnaast het publiek te informeren zodra er iets nieuws bekend is.