Politie onderzoekt vermeend geweld Høiby tegen ex-vriendinnen

De politie in Oslo doet onderzoek naar de uitspraken van twee ex-vriendinnen van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van de Noorse kroonprins Haakon. Zij beschuldigden hem vorige week van psychisch en fysiek geweld. De aantijgingen volgden op het nieuws dat Høiby zijn huidige vriendin zou hebben mishandeld.

“We kunnen bevestigen dat de politie een onderzoek is gestart in twee verschillende zaken waarin Juliane Snekkestad en Nora Haukland worden genoemd”, meldt de politie. Omdat er nog meerdere verhoren moeten plaatsvinden, wil de politie tegelijkertijd niets kwijt over de huidige status van de 27-jarige Høiby. Eind deze week wordt een nieuwe update verwacht.

Haukland, die tussen 2022 en 2023 een jaar lang een relatie had met de zoon van kroonprinses Mette-Marit, meldde vorige week dat hij haar zou hebben “geslagen, geschopt, gewurgd” en haar appartement zou hebben vernield. Snekkestad datete vier jaar met Høiby en stelde dat ze slachtoffer was geworden van psychisch en fysiek geweld “door de persoon in kwestie”.

De politie in Noorwegen riep beide ex-vriendinnen na hun aantijgingen op voor verhoor.