Prijzen Frederik en Mary krijgen na troonswisseling nieuwe naam

De Deense zogeheten Kronprinsparrets Priser (Prijzen van het Kroonprinselijk Paar) krijgen een nieuwe naam. Vanaf volgend jaar heet de award Kongeparrets Priser (Prijzen van het Koninklijk Paar), hebben koning Frederik en koningin Mary dinsdag bekendgemaakt.

De naamswijziging is het logische gevolg van de abdicatie van koningin Margrethe in januari. Frederik en Mary werden toen de nieuwe koning en koningin van Denemarken.

“Vanavond nemen we afscheid van de Kronprinsparrets Priser en verwelkomen we iets nieuws. Want het eindigt hier niet voor ons”, zei Frederik in een toespraak. “We hebben nieuwe titels gekregen, maar we dragen onze waarden met ons mee. Daarom zullen we ook in de toekomst sociale initiatieven, kunst en cultuur, en gemeenschappen die ons verbinden, blijven steunen.”

De awards werden in 2004 in het leven geroepen als geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van toenmalig kroonprins Frederik en Mary dat jaar. De prijzen gaan ieder jaar naar Denen die uitblinken in hun sociale of culturele werk.