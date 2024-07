Prins Albert betuigt medeleven aan burgemeester Nice na flatbrand

Prins Albert van Monaco heeft in een bericht aan de burgemeester van Nice zijn medeleven betuigd na een dodelijke flatbrand van woensdag op donderdag. Hierbij kwamen zeker zeven mensen om het leven, drie gewonden liggen nog in het ziekenhuis.

“Met grote droefheid en ontroering heb ik kennis genomen van het tragische nieuws van de fatale brand die gisteravond uitbrak in een gebouw in Nice”, meldt de Monegaskische prins donderdag. “Bij deze trieste gelegenheid wil ik mijn diepste medeleven betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers en aan allen die door deze ramp zijn getroffen. Ik denk ook in het bijzonder aan de brandweerlieden en alle hulpdiensten die moedig de vlammen hebben bestreden in moeilijke omstandigheden.”

Eerder sprak de Franse minister van Binnenlandse Zaken op X al van een “verschrikkelijk drama”. Onder de overledenen waren volgens hem ook drie jonge kinderen. De brand is rond 07.00 uur geblust. Onderzocht wordt of de brand is aangestoken.