Prins Albert leeft mee met slachtoffers cycloon op Mayotte

De Monegaskische prins Albert heeft de Franse president Emmanuel Macron een bericht gestuurd naar aanleiding van de “verschrikkelijke verwoestingen die de cycloon Chido” heeft aangericht in het Franse departement Mayotte. De eilandengroep in de Indische Oceaan werd afgelopen weekend zwaar getroffen door de cycloon.

“Mijn familie en de bevolking van Monaco sluiten zich bij mij aan om u onze oprechte solidariteit te betuigen”, schrijft Albert in een brief aan Macron. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en vermisten, evenals naar hun naasten. We denken ook aan de gewonden, aan alle mensen die door deze ramp hun huis zijn kwijtgeraakt, en aan de moed van de reddingsteams.”

De cycloon trof de Franse archipel zaterdag met windstoten van meer dan 220 kilometer per uur en richtte grote schade aan. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen.