Prins Carlos haalt uit: gebrek aan vooruitziendheid in Valencia

Prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, heeft in een open brief uitgehaald naar de autoriteiten van Spanje. De neef van koning Willem-Alexander spreekt van “een gebrek aan vooruitziendheid” rond de door overstromingen getroffen stad Valencia. Honderden mensen kwamen daarbij om het leven. Duizenden mensen raakten hun huis kwijt.

“Ik houd me al meer dan 25 jaar bezig met duurzaamheid en het milieu. Alle informatie die mij bereikt, geeft aan dat wat er in de gemeenten ten zuiden van Valencia is gebeurd mogelijk en daarmee voor een groot deel te voorzien was”, schrijft de 54-jarige Carlos van Bourbon-Parma. “Het belangrijkste is nu om niet naar schuldigen te zoeken, maar om aan de slag te gaan.”

Carlos vindt dat de mensen met een politieke functie “moeten opgewassen zijn tegen hun taak” en dat ze alles op alles moeten zetten om het Spaanse volk te helpen. “Dit is niet het moment voor confrontatie en laaghartigheid, maar eerder een moment om de handen ineen te slaan”, schrijft hij. “De getroffen Valenciaanse families hebben alles verloren, behalve hun waardigheid. Ze hebben heldenmoed getoond door tegen het water te vechten.” Carlos noemt de mensen die anderen hebben geholpen “ware helden”.

Psychologische ondersteuning

Carlos heeft een hechte band met Spanje, met name met de carlistische beweging. De organisatie vindt dat Carlos’ vader, de in 2010 overleden Carlos Hugo, koning van Spanje hoorde te zijn. Daarmee zou Carlos zijn troonopvolger zijn.

De prins vindt dat het land zich vanaf nu moet inzetten voor de wederopbouw en de slachtoffers. “En voor de psychologische ondersteuning van hun lijden en de waardige begrafenis van hun doden.”