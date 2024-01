Prins Constantijn mist Kensington

Prins Constantijn vindt het jammer dat hij de afgelopen tijd niet veel van de band Kensington heeft gehoord. Dat zei hij maandagochtend in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Hij vertelde dit in een gesprek over de grote exportwaarde van Nederlandse muziek. Geen van de gasten kende de Nijmeegse band Antillectual, die veel optreedt in het buitenland.

“Ik vraag me af: waar is Kensington gebleven”, aldus de zoon van prinses Beatrix. “Dat was een goeie band, dat is jammer.” Zijn tafelgenoten vertelden hem dat zanger Eloi Youssef de band een jaar geleden verliet. “Ah, onder die steen zat ik dus”, reageerde de prins lachend.

Antillectual staat met 88 optredens op de vijfde plek in de lijst van artiesten die in 2023 het meest in het buitenland hebben opgetreden. De lijst wordt aangevoerd door dj Tiësto, die 121 keer optrad buiten Nederland.

Exportwaarde Nederlandse muziek

Constantijn sprak ook zijn waardering uit voor André Rieu, die hij “een klasse apart” noemde: “Wat hij met zijn bedrijf heeft neergezet, is indrukwekkend.”

Buma Cultuur presenteerde maandag zijn jaarlijkse onderzoek naar de exportwaarde van Nederlandse muziek in het buitenland. Daaruit blijkt dat Nederlandse muziek in 2023 met 198 miljoen euro 15 procent meer heeft opgeleverd dan in 2022.