Prins Constantijn werd vroeger door zijn ouders veel voorgelezen

Prins Constantijn werd vroeger door zijn ouders regelmatig voorgelezen. Dat deed zijn moeder prinses Beatrix vaker dan zijn vader prins Claus, vertelde hij woensdag tijdens het Nationale Voorleesontbijt. De focus van de Nationale Voorleesdagen ligt dit jaar op vaders, die volgens boekenkoepel CPNB meer zouden moeten voorlezen.

“Jij bent het ook wel gewend van vroeger, jij werd wel veel voorgelezen”, zei Laurentien na afloop van het voorlezen tegen haar man, in gesprek met het ANP. “Door mijn vader wel minder, denk ik”, zei hij. “Ik kan me het niet zo goed meer herinneren, maar vaak brachten mijn ouders me samen naar bed en daar was voorlezen altijd een onderdeel van.” Laurentien leest al jaren voor tijdens het Voorleesontbijt, Constantijn was dit jaar voor het eerst mee.

Zelf lazen Constantijn en Laurentien hun inmiddels volwassen kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore veel voor toen die nog klein waren. “We hebben dat eigenlijk best wel afgewisseld en allebei gedaan. Afhankelijk van wie er beschikbaar was”, aldus Laurentien. De twee lazen vaak boeken uit hun eigen jeugd voor aan hun kinderen. De koe die in het water viel en de boeken van Tonke Dragt waren bij Laurentien favoriet, Rupsje Nooitgenoeg, de Babar-boeken en “een boek over een jongetje dat ging dromen over monsters” bij Constantijn.

Volgens Constantijn was er vroeger bij hen thuis al een groot besef van het belang van lezen en voorlezen. “Die confrontatie met taal vonden wij heel belangrijk.” De prins had tot slot één duidelijke boodschap voor mannen die meer willen voorlezen. “Je moet je niet laten wegduwen door dominante vrouwen die altijd willen voorlezen: doe het gewoon!”