Prins Harry eert veteranen op Remembrance Day: mijn diepe respect

Prins Harry heeft ter ere van Remembrance Day een eerbetoon geplaatst aan zijn “mede-veteranen”. De prins, die in het Britse leger heeft gezeten, prijst de veteranen voor hun inzet.

“Op deze dag benadruk ik mijn levenslange bewondering en waardering voor het werk en de opoffering die jullie en jullie families hebben gebracht, zowel in tijden van conflict als vrede”, schrijft Harry, die zijn “diepste respect” uit. “Jullie hebben een cruciale rol gespeeld in het verdedigen van de waarden van vrijheid, onafhankelijkheid en veiligheid.”

Volgens Harry zorgen deze mensen voor “eenheid” en verbinding, iets waar iedereen volgens hem een voorbeeld aan moet nemen. “Jullie voorbeeld toont aan dat ware kracht ligt in ons vermogen om ons te verenigen en de obstakels die voor ons liggen, het hoofd te bieden.”

Harry hoopt dat deze veteranen niet alleen ondersteuning bieden, maar die ook krijgen van de mensen om hen heen. “Laten we er vandaag aan denken dat de ware maatstaf voor dankbaarheid niet alleen in woorden ligt, maar ook in onze daden. En in onze inspanningen om een ​​wereld te creëren die de offers waard is die onze voorgangers hebben gebracht. En om deze wereld te beschermen voor de generaties die nog komen.”