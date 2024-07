Prins Harry feliciteert Birmingham met binnenhalen Invictus Games

De Britse prins Harry heeft de stad Birmingham gefeliciteerd met het binnenhalen van de Invictus Games. De Engelse stad is gekozen om het internationale sportevenement voor militairen, die door of tijdens de dienst gewond raakten, in 2027 te organiseren. Harry is beschermheer van de Invictus Games Foundation.

“Felicitaties aan Birmingham, VK, met het winnen van de bieding om de Invictus Games 2027 te organiseren”, zegt de hertog van Sussex in schriftelijke reactie. “De sterke banden van uw stad met de gemeenschap van de strijdkrachten maakten haar vanaf het begin een geduchte kanshebber. Door de jaren heen hebben we gezien dat elke stad een unieke geest en visie tot leven bracht voor deelnemers, hun families en toeschouwers.” Hij zegt er verder “niet aan te twijfelen” dat de inwoners van Birmingham zich aansluiten “bij het vieren van het onwrikbare respect en de bewondering die we hebben voor onze veteranen- en dienstgemeenschap”.

De Invictus Games Birmingham 2027 worden gehouden in juli 2027, twee jaar na de aankomende Invictus Games Vancouver Whistler 2025, die volgend jaar in februari plaatsvinden in Canada.