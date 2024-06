Prins Harry herinnert zich pijn van verlies moeder

De Britse prins Harry heeft nabestaanden van omgekomen militairen gerustgesteld dat ze niet verdrietig hoeven te blijven om te bewijzen hoeveel ze hun geliefde missen. De hertog van Sussex putte daarbij uit zijn eigen ervaringen na het verlies van zijn moeder prinses Diana.

“Je overtuigt jezelf ervan dat de persoon die je hebt verloren wil dat je zo lang mogelijk verdrietig moet zijn om te bewijzen dat hij of zij wordt gemist”, zei Harry in een emotioneel gesprek met Nikki Scott, een moeder wier echtgenoot omkwam in Afghanistan. “Maar dan komt het besef: nee, ze willen juist dat je gelukkig bent.”

Scott is de oprichtster van Scotty’s Little Soldiers, een liefdadigheidsinstelling die de kinderen van omgekomen militairen ondersteunt. Het gesprek met Harry vond al in mei plaats maar is nu vrijgegeven in aanloop naar Armed Forces Day aanstaande zaterdag.

De prins, beschermheer van Scotty’s Little Soldiers, prees het werk van Scott. “Wat je hebt gedaan is ongelooflijk en inspirerend”, vond hij.