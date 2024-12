Prins Sverre Magnus ontbreekt op Noors kerstportret

Prins Sverre Magnus is dit jaar de grote afwezige op het jaarlijkse kerstportret van de Noorse koninklijke familie. Het is voor het eerst dat de 19-jarige zoon van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit ontbreekt, melden Noorse media.

Op de foto zijn wel koning Harald en koningin Sonja te zien, net als Haakon en Mette-Marit en hun dochter prinses Ingrid Alexandra. Het portret werd afgelopen week gemaakt in het paleis in Oslo. De familie is feestelijk gekleed en poseert naast de kerstboom.

Een woordvoerder van het hof zegt dat Sverre Magnus niet op de foto staat omdat hij tegenwoordig in Trondheim woont en niet voor de foto heen en weer kon reizen. Vorig jaar ontbrak er ook al iemand op de kerstfoto van het Noorse hof. Toen moest Mette-Marit verstek laten gaan omdat zij ziek was.

Het Noorse hof laat zondag ook weten dat de familie Kerstmis doorbrengt in Kongsseteren in Oslo, een buitenverblijf van het koningspaar.