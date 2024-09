Prins William bezoekt tentoonstelling over dakloosheid

De Britse prins William heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan de Saatchi Gallery in Londen. Daar bekeek de 42-jarige prins de tentoonstelling Homelessness: Reframed.

De tentoonstelling brengt de omvang en complexiteit van dakloosheid tot leven. Het doel ervan is om het publiek te betrekken bij het begrijpen van degenen die dakloos zijn, of zijn geweest.

Homelessness: Reframed is onderdeel van de organisatie Homewards, die zich inzet om dakloosheid tegen te gaan. De prins van Wales heeft deze organisatie opgericht.

Het was het eerste bezoek van William na zijn zomervakantie. Op foto’s is te zien dat de prins nog steeds een baardje heeft, waarmee hij in augustus al de Britse headlines haalde. Op sociale media reageerden veel mensen positief op het behaarde gezicht van William.