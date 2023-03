Prins William bezoekt troepen in Polen

Prins William is woensdag afgereisd naar Polen. In de stad Rzeszów, in het zuidoosten van het land, ging de prins langs bij Britse en Poolse militairen. Het bezoek was niet van tevoren aangekondigd.

“Ik ben hier omdat ik de Poolse en Britse troepen die nauw samenwerken persoonlijk wil bedanken”, liet de prins weten aan Poolse media. William eert ook het “inspirerende” Poolse volk. “Jullie hebben jullie harten net zo opengesteld als jullie huizen.”

Later op woensdag gaat de prins naar Warschau. Daar bezoekt hij een opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen.

William is donderdag ook nog in de Poolse hoofdstad. Dan legt hij onder meer een krans bij het graf van de onbekende soldaat en bezoekt hij president Andrzej Duda.