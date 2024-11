Prins William bij schietoefening van Welsh Guards

De Britse prins William heeft dinsdag een bezoek gebracht aan een militaire schietbaan. Daar was hij aanwezig bij een schietoefening.

Het bezoek vond plaats in Salisbury Plain, een van de grootste open vlaktes in het Verenigd Koninkrijk. De soldaten oefenden onder meer met sluipschuttersgeweren en drones. Op beelden is te zien hoe de prins, gehuld in camouflagekleding, ook met een geweer oefent.

William ontmoette tijdens zijn bezoek leden van de militaire eenheid de Welsh Guards. Dat is een van de regimenten van het Britse leger. William is kolonel van dat regiment.