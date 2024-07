Prins William doet mee aan polowedstrijd voor goede doel

Prins William doet vrijdag mee aan een polowedstrijd voor het goede doel. Met de Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2024 wordt geld ingezameld voor elf verschillende goede doelen. Het is de dertiende keer dat hij deelneemt aan het evenement.

Het potje polo vindt plaats op de Guards Polo Club in Windsor. De Britse koninklijke familie is al jaren nauw verbonden met de club. Zo was prins Philip voorzitter van de club en koningin Elizabeth beschermvrouwe.

De opbrengst gaat naar organisaties als Wales Air Ambulance, Royal African Society, Action for Children en Motor Neurone Disease Association. William en prinses Catherine zijn aan alle elf organisaties verbonden. Het doel is meer dan 13 miljoen pond op te halen.