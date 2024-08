Prins William geraakt door overlijden voetbaltrainer Eriksson

De Britse prins William heeft met verdriet gereageerd op het overlijden van voormalig voetbaltrainer Sven-Göran Eriksson.

“Ik heb hem meerdere malen ontmoet toen hij trainer was van het Engelse elftal en werd altijd geraakt door zijn charisma en passie voor het spel”, schrijft de prins op sociale media. “Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.”

Eriksson was de eerste buitenlander ooit die het Engelse nationale team onder zijn hoede had. Hij overleed op 76-jarige leeftijd. De Zweed was al enige tijd ernstig ziek.