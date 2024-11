Prins William kondigt steunplan voor rangers Afrika aan

Prins William heeft dinsdag een initiatief aangekondigd waarmee rangers in Afrika worden gesteund. De prins van Wales gaf een toespraak tijdens een bijeenkomst van United for Wildlife, dat in 2014 door zijn goededoelenorganisatie werd opgericht.

De bedoeling van het vijfjarenplan is om 10.000 rangers te voorzien van een betaalbare levensverzekeringsdekking. De prins stelde dat rangers heel belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat natuurbehouddoelen worden gehaald. “Deze mensen doen veel meer dan wilde dieren beschermen. Ze zijn opvoeders en ondersteunen de gemeenschap”, zei William verder. “We kunnen onze planeet niet zonder hen beschermen. Daarom moet dit initiatief ervoor zorgen dat rangers de nodige levensverzekering krijgen, zodat zij en hun gezinnen er zeker van kunnen zijn dat ze beschermd zijn voor het gevaarlijke werk dat ze doen.”

In zijn toespraak stond William ook even stil bij de moord op de Zuid-Afrikaanse natuurbeschermer Anton Mzimba. De prins had de natuurbeschermer een aantal jaar geleden ontmoet en liet na de moord in 2022 weten “diep bedroefd” te zijn door zijn dood.

De prins is sinds maandag in Zuid-Afrika voor de uitreiking van de Earthshot Prize, die op woensdag plaatsvindt. Eerder op de dag ontmoette hij onder meer de Zuid-Afrikaanse president. William werd tijdens zijn verschillende uitstapjes gezien met een speciaal armbandje met het woord ‘papa’ erop. Volgens Britse media was het accessoire gemaakt door zijn dochter Charlotte.