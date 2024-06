Prins William met Camilla op tweede dag Royal Ascot

De tweede dag van de paardenraces van Royal Ascot kon rekenen op veel belangstelling van de Britse koninklijke familie. Onder anderen koningin Camilla en prins William reden in een koets mee in de ‘koninklijke optocht’ op de racebaan van Ascot.

Ook prins Edward, prinses Beatrice, prinses Anne en haar dochter Zara Tindall waren aanwezig. Koning Charles was er wel op de eerste dag van Royal Ascot, maar ontbrak woensdag. Hij had op Buckingham Palace een ontmoeting met de president van Zambia.

Ook prinses Catherine, de vrouw van prins William, was er niet bij. De prinses heeft kanker en wordt nog steeds behandeld. Zaterdag was ze wel aanwezig bij de plechtigheid Trooping the Colour. De ouders van Catherine, Carole en Michael Middleton, werden overigens wel bij de paardenraces gezien.