Prins William moet lachen om kerstkaarten gemaakt door kinderen

Prins William heeft dinsdag smakelijk gelachen om de kerstkaarten die kinderen voor hem hadden gemaakt. De Britse prins kreeg ze overhandigd tijdens een lunch met Britse militairen en hun gezinnen. Tijdschrift HELLO! deelt een van de tekeningen nu.

“Ben ik dat?”, zei William, toen hij van Karson Heighway (10) een tekening in zijn handen kreeg waarop hij precies dezelfde kleding droeg als tijdens de lunch. Ook waren zijn baard en haarlijn duidelijk aangegeven op de tekening. Daarop stopte hij de tekening lachend in zijn jaszak. “Het lijkt alsof ik vijf neusvleugels heb”, zei hij lachend. Karson gaf de prins ook een zelfgemaakte kerstkaart.

William sprak met militairen van het Mercian Regiment, een infanterieregiment van het Britse leger. William had voor de kinderen cadeautjes meegenomen. Color sergeant Aran Sanganoo was erg blij met het bezoek, zei hij na afloop tegen HELLO! “Hij vroeg ons naar onze plannen voor kerst met de familie. En hij was heel blij met de kerstkaart.”