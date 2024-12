Prins William ontmoet Donald Trump en Jill Biden in Parijs

De Britse prins William heeft een ontmoeting gepland met de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump in Parijs. Ook de huidige first lady Jill Biden is bij de ontmoeting aanwezig, meldt persbureau AFP. Volgens Sky News praten ze over de “speciale relatie” tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Zowel Trump als William is in Parijs voor de heropening van de Notre Dame. De Parijse kerk werd in 2019 deels verwoest door een grote brand. Na een jarenlange restauratie wordt de kerk zaterdag opnieuw geopend.