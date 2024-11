Prins William opgewacht door mensen met maskers van Britse royals

Mensen in Zuid-Afrika hebben prins William opgewacht terwijl zij maskers droegen van koningin Camilla, prinses Catherine en William zelf. De personen wachtten op de aankomst van de prins van Wales in de Kalk Bay Harbour vlak bij Kaapstad.

Daar stapte William aan boord van een boot van de Zuid-Afrikaanse reddingsdienst en sprak hij met vrijwilligers die zich inzetten als reddingswerkers. William is deze week in Zuid-Afrika om de uitreiking van de Earthshot Prize bij te wonen. Woensdag werd de milieuprijs, geïnitieerd door William, uitgereikt. Tijdens zijn bezoek aan de haven sprak William ook met medewerkers van de organisatie ABALOBI, die zich inzet voor duurzame visserij.

William liet zich woensdag ook uit over de gezondheid van zijn vrouw Catherine. Hij vertelde tegen de BBC dat het “heel goed” gaat met de prinses van Wales. Catherine onderging dit jaar kankerbehandelingen en in september deelde zij kankervrij te zijn. In januari onderging Catherine ook al een buikoperatie.