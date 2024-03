Prins William praat met dak- en thuislozen over huisproblematiek

De Britse prins William heeft dinsdag met een aantal daklozen uit de stad Sheffield gesproken. Sheffield is een van de zes plaatsen waar William zijn Homewards-project heeft uitgerold, een langetermijncampagne om dak- en thuislozen te helpen.

Op videobeelden die Britse royaltywatchers op X delen is te zien hoe William met een groep mensen praat. Hij bespreekt de problemen die zij als dak- en thuislozen ervaren. Ook nam William deel aan een workshop over mogelijke oplossingen voor het huisvestingsprobleem in Sheffield.

In februari maakte William bekend dat hij in het kader van zijn Homewards-project 24 huizen voor daklozen gaat bouwen op zijn landgoed, het hertogdom Cornwall. De bouw van deze huizen start in september.